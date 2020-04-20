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Малком: в «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне»

Малком: в «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Малком сравнил тренировочный процесс в петербургском клубе и «Барселоне».

«Мы проводим онлайн-тренировки через приложение. Мы собираемся вместе и тренируемся. Конечно, плохо, что мы не работаем с мячом, но мы стараемся сохранять форму. В „Зените“ тренируюсь больше, чем в „Барселоне“. Здесь две тренировки. В „Барселоне“ я привык к занятиям по 40-50 минут.

Почему я перешёл в „Зенит“? Мой агент всегда говорит, что нужно отвечать взаимностью тому, кому ты нравишься. „Зенит“ и Хавьер Рибалта интересовались мной, поэтому я выбрал Санкт-Петербург, чтобы играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Малкома Cadena Ser.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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