Кутроне — о коронавирусе: почувствовал облегчение, потому что этот кошмар остался позади

Нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, играющий за «Фиорентину» на правах аренды, рассказал о том, как излечился от коронавируса.



«Многие мои товарищи из „Вулверхэмптона“ звонили мне, беспокоились о моём здоровье. Я благодарен им за поддержку. В начале марта у меня появились такие симптомы, как высокая температура и боль в горле. Затем и прошёл тест и понял, что заразился коронавирусом.



Сначала я был напуган. Это подлый вирус, о котором никто ничего не знает, поэтому я действительно боялся за себя, за своих родственников и партнёров по команде. После первых дней ситуация начала постепенно улучшаться. А когда врачи провели повторный тест, результат которого был отрицательным, я почувствовал облегчение, потому что этот кошмар остался позади.



Теперь я нахожусь в своём доме во Флоренции со своей девушкой Франческой и нашим псом Арно. Тренируюсь в небольшом зале в своём доме и питаюсь согласно советам диетологов „Фиорентины“. В свободное время смотрю фильмы, читаю газеты и книги, играю, иногда готовлю. Скучаю по командным тренировкам. Надеюсь, мы вернёмся к ним как можно скорее», — приводит слова Кутроне The Sun.

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