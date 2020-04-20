Кутроне — о коронавирусе: почувствовал облегчение, потому что этот кошмар остался позади

Нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, играющий за «Фиорентину» на правах аренды, рассказал о том, как излечился от коронавируса.
«Многие мои товарищи из „Вулверхэмптона“ звонили мне, беспокоились о моём здоровье. Я благодарен им за поддержку. В начале марта у меня появились такие симптомы, как высокая температура и боль в горле. Затем и прошёл тест и понял, что заразился коронавирусом.
Сначала я был напуган. Это подлый вирус, о котором никто ничего не знает, поэтому я действительно боялся за себя, за своих родственников и партнёров по команде. После первых дней ситуация начала постепенно улучшаться. А когда врачи провели повторный тест, результат которого был отрицательным, я почувствовал облегчение, потому что этот кошмар остался позади.
Теперь я нахожусь в своём доме во Флоренции со своей девушкой Франческой и нашим псом Арно. Тренируюсь в небольшом зале в своём доме и питаюсь согласно советам диетологов „Фиорентины“. В свободное время смотрю фильмы, читаю газеты и книги, играю, иногда готовлю. Скучаю по командным тренировкам. Надеюсь, мы вернёмся к ним как можно скорее», — приводит слова Кутроне The Sun.
- 20 апреля 2020
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
18:03
-
17:54
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
17:11
-
16:58
-
16:38
-
16:34
-
16:25
-
16:20
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:10
-
15:06
-
14:50
-
14:47
-
14:43
-
14:32
-
14:31
-
14:19
-
14:15
-
14:04