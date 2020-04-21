«Аршавин был особенным!» Каррагер вспомнил покер Андрея в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями об игре российского форварда Андрея Аршавина, который, будучи игроком «Арсанала», ровно 11 лет назад забил четыре гола в ворота его команды в матче чемпионата Англии (4:4).
«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.
В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!
Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.
Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвёртый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счёт 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей — 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», — сказал Каррагер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:
- 21 апреля 2020
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- 20 апреля 2020
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