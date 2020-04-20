Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение матчей без зрителей
Как стало известно «Чемпионату», 27 апреля пройдёт видеоконференция представителей клубов Российской Премьер-Лиги.
Во время конференции будут обсуждаться варианты календаря при возобновлении сезона, вопрос возвращения футболистов легионеров из-за рубежа, а также возможное возобновление чемпионата без зрителей. Напомним, ранее сезон в Российской Премьер-Лиге был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
На этот момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
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