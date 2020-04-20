«Арсенал» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 12,5%

Руководство лондонского «Арсенала» договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт «канониров».



С апреля годовая зарплата футболистов и тренеров «Арсенала» снизится на 12,5%. В случае если команда достигнет определённых спортивных и финансовых целей в предстоящие сезоны, лондонский клуб вернёт игрокам и специалистам ранее оговорённые суммы.



«Мы гордимся и благодарны нашим игрокам и персоналу за то, что они объединились, чтобы поддержать клуб и наше сообщество в эти трудные времена», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».

Из-за коронавируса сезон в английской Премьер-лиге приостановлен. «Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.