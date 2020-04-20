«Арсенал» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 12,5%
Руководство лондонского «Арсенала» договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт «канониров».
С апреля годовая зарплата футболистов и тренеров «Арсенала» снизится на 12,5%. В случае если команда достигнет определённых спортивных и финансовых целей в предстоящие сезоны, лондонский клуб вернёт игрокам и специалистам ранее оговорённые суммы.
«Мы гордимся и благодарны нашим игрокам и персоналу за то, что они объединились, чтобы поддержать клуб и наше сообщество в эти трудные времена», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».
Из-за коронавируса сезон в английской Премьер-лиге приостановлен. «Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
«Этому «Арсеналу» не помог бы даже Гвардиола». Экс-футболист не верит в успех «канониров»
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
20:50
-
20:25
-
20:22
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:28
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
18:03
-
17:54
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
17:11
-
16:58
-
16:38
-
16:34
-
16:25
-
16:20
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:10
-
15:06
-
14:50
Партнерский контент