Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров стал донором крови в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.



«Понятно, что сейчас важно быть дома, важна самоизоляция, но сегодня у меня был уважительный повод выехать из дома и благодаря нашему клубному фонду «Спартак — детям» поехать в институт Бакулева и сдать донорскую кровь. Дело в том, что из-за карантина недостаёт 60% донорской крови, которая так необходима людям. Если кто-то из вас хотел давно это сделать, но никак не собрался, то, думаю, это отличный повод в рамках всех рекомендаций прийти и сдать кровь. Я думаю, что это поможет выжить многим людям», — сказал Ребров в видео, размещённом в официальном «твиттере» «Спартака».

Ребров побрился налысо