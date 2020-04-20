Артём Ребров стал донором крови
Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров стал донором крови в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.
«Понятно, что сейчас важно быть дома, важна самоизоляция, но сегодня у меня был уважительный повод выехать из дома и благодаря нашему клубному фонду «Спартак — детям» поехать в институт Бакулева и сдать донорскую кровь. Дело в том, что из-за карантина недостаёт 60% донорской крови, которая так необходима людям. Если кто-то из вас хотел давно это сделать, но никак не собрался, то, думаю, это отличный повод в рамках всех рекомендаций прийти и сдать кровь. Я думаю, что это поможет выжить многим людям», — сказал Ребров в видео, размещённом в официальном «твиттере» «Спартака».
Ребров побрился налысо
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