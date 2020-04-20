Луческу рассказал о попытке переманить Буффона в «Шахтёр»
Бывший главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу сообщил, что в 2013 году донецкий клуб хотел купить вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
«Могу подтвердить это. Я прилетел в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской линией, поэтому мы подумали о Буффоне, так как посчитали, что он может быть подходящим игроком для нас. Мы никого не боялись, так как играли на уровне с топ-клубами. Я всегда уважал его. К сожалению, мы не смогли купить его, потому что он надеялся реализовать свою мечту, выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». И теперь, спустя семь лет, он все ещё там. Думаю, что он может играть до 45 лет», — приводит слова Луческу TuttoJuve.
Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с «Ювентусом»
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