Радимов выиграл спор у профессиональных гандболисток

Тренер «Зенита-2» и бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов рассказал, как полтора года назад он выиграл спор у профессиональных гандболисток и забросил семиметровый.
«Чистил телефон и обнаружил видео полуторагодовалой давности. Краснодар. Я там был по своим футбольным делам, опытом обменивались с «Краснодаром», а девчонки из гандбольного «Ростов-Дона» Суперкубок выигрывали. А после и я решил почувствовать себя гандболистом. Адреналин! Эмоции! И вот что я вам скажу! Семь метров в гандболе — это очень легко и просто! И для того, чтобы его забивать, нужны всего-то две пристрелочные попытки. И как бы подружки мои, Вяха с Полиной, ни говорили, что не забью, я справился! Выиграл спор у донских красавиц!» — написал Радимов в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 20 апреля 2020
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