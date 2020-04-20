Бийол принял участие в челлендже от Зане

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол принял участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.



Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Словенец опубликовал видео в «сториз» своего «инстаграма». Бийолу удалось превзойти достижение немецкого форварда, выполнив 103 повторения.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». Сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (в четырёх — в основном составе), забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2023 года.