Бийол принял участие в челлендже от Зане
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол принял участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Словенец опубликовал видео в «сториз» своего «инстаграма». Бийолу удалось превзойти достижение немецкого форварда, выполнив 103 повторения.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». Сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (в четырёх — в основном составе), забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2023 года.
Умяров превзошёл достижение Зане в «Домашнем кубке»
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:26
-
23:12
-
23:00
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:17
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:28
-
21:23
-
21:01
-
20:50
-
20:25
-
20:22
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:28
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
18:03
-
17:54
-
17:49
-
17:33
-
17:30
Партнерский контент