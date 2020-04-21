Пирло и Левандовски — в топ-10 трансферов свободных агентов по версии ESPN

Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших переходов свободных агентов в истории футбола. Учитывались переходы начиная с декабря 1995 года. Именно тогда бельгиец Жан-Марк Босман выиграл в суде дело у клуба «Льеж», не отпустившего его в «Дюнкерк», несмотря на завершение срока договора. Из-за этого игрок остался без работы и средств к существованию.

Лучшим ESPN признал трансфер польского форварда Роберта Левандовского, который стал игроком мюнхенской «Баварии» летом 2014 года по истечении контракта с дортмундской «Боруссией». На втором месте — Андреа Пирло, подписавший соглашение с «Ювентусом» в 2011 году, после того, как продлевать с ним договор отказался «Милан».

Остальные переходы рейтинга с третьего по десятое место: Сол Кзмпбелл (из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году), Луис Энрике (из «Реала» в «Барселону» в 1996), Роберто Баджо ( (из «Милана» в «Болонью» в 1997, из «Интера» в «Брешию» в 2000), Стив Макманаман (из «Ливерпуля» в «Реал» в 1998), Руд Гуллит (из «Сампдории» в «Челси» в 1995), Хенрик Ларссон (из «Селтика» в «Барселону» в 2004), Джеймс Милнер (из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» в 2015), Эстебан Камбьяссо (из «Реала» в «Интер» в 2004, из «Интера» в «Лестер» в 2014).