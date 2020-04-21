«Интер» предложил Мертенсу контракт на € 12 млн

Миланский «Интер» намерен подписать контракт с бельгийским нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом, который может стать свободным агентом по окончании сезона-2019/2020, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира.

32-летнему игроку предложили договор на два года с зарплатой в € 6 млн в год плюс бонусы. «Наполи» же хочет удержать Мертенса и предлагает ему двухлетний контракт сроком на два года с зарплатой в € 4 млн в год с подписным бонусом в € 2 млн. В игроке также заинтересованы «Челси» и «Монако».

Дрис Мертенс перешёл в «Наполи» из голландского ПСВ летом 2013 года, в 2014-м он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В текущем розыгрыше Серии А, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Мертенс провёл 21 матч и забил шесть мячей.