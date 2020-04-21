Джо Коул: на ЧМ-2010 Капелло праздновал голы сборной Италии

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул рассказал о периоде работы в английской национальной команде итальянского тренера Фабио Капелло. Капелло возглавлял сборную с 2008 по 2012 год.

«Он легендарный тренер, и у него фантастические достижения. Но его работа в сборной Англии себя не оправдала. Он не посвящал себя этой работе полностью. Я говорю это с полным уважением, потому что тренер он замечательный. Но своим делом надо гореть, как Гарет Саутгейт. Он действительно делает всё возможное, но в случае с Капелло я этого не ощущал. Товарищ по команде рассказывал мне, что Фабио и его штаб прыгали от радости, когда забивала сборная Италии. Это не очень хорошо», — приводит слова Коула Goal.com.

Капелло покинул сборную Англии в феврале 2012 года. В июле того же года он возглавил сборную России.