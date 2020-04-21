Самир Насри отреагировал на слухи о своей пропаже в ОАЭ

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри, которого считали пропавшим в ОАЭ, отреагировал на слухи о себе. Ранее сообщалось, что с 32-летним французом могут разорвать контракт за то, что он не выходит на связь.



«Это, должно быть, плохая шутка. Где вы видите человека, пропавшего без вести? Потому что, кажется, я слышал или читал именно это: человек пропал и больше не подаёт признаков жизни. Я каждый день общаюсь с главой медицинского штаба и разговариваю с Венсаном Компани.



Это всё спекуляции. Пожалуйста, хватит. Абсолютно ничего не происходит. Я просто жду, когда станет известно, возобновится ли сезон и будем ли мы играть в плей-офф. После этого посмотрим, что произойдёт в следующем сезоне», — цитирует Насри Voetbal International со ссылкой на «Инстаграм».

Самир Насри пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса