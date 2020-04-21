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Полузащитник ЦСКА Кучаев превзошёл Зане в его челлендже

Полузащитник ЦСКА Кучаев превзошёл Зане в его челлендже
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев принял участие в челлендже, организованном нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.

Упражнение заключается в переступании через предметы на время. Зане выполнил 100 повторений за 45 секунд. Кучаев превзошёл достижение немца. Видео он опубликовал в своём «инстаграме».

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Ранее челлендж Зане поддержал партнёр Кучаева по ЦСКА Иван Обляков, а также другие футболисты, среди которых Сергей Пиняев, Наиль Умяров, Денис Черышев и Яка Бийол.

Хавбек ЦСКА Обляков принял участие в челлендже Зане
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