Полузащитник ЦСКА Кучаев превзошёл Зане в его челлендже
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев принял участие в челлендже, организованном нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
Упражнение заключается в переступании через предметы на время. Зане выполнил 100 повторений за 45 секунд. Кучаев превзошёл достижение немца. Видео он опубликовал в своём «инстаграме».
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
Ранее челлендж Зане поддержал партнёр Кучаева по ЦСКА Иван Обляков, а также другие футболисты, среди которых Сергей Пиняев, Наиль Умяров, Денис Черышев и Яка Бийол.
Хавбек ЦСКА Обляков принял участие в челлендже Зане
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