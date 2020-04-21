Уткин: я неверующий, но мне кажется, что до бога проще допроситься, чем до президента

Известный блогер Василий Уткин высказался о переносе президентом России Владимиром Путиным парада Победы после обращения ветеранских организаций.
«Мы часто иронизируем, что у президента есть друзья, которые получают всё — государственные заказы и так далее — а остальные не получают ничего. А вот сейчас вы меня спрашиваете, почему нужно, чтобы какая то ветеранская организация попросила о переносе парада… Что за организация, каких она объединяет ветеранов? Ветеранов вообще осталось, бог знает, сколько, мало совсем. Понимаете, может быть, президент у нас так реагирует на просьбы. Мы же знаем, что президент сам по себе… Но вот если его попросить… Друзья могут просить чаще, они же ближе — и получают всё.
Вот вы можете попросить президента? Я, например, не могу. Я человек неверующий, но, в принципе, мне кажется, что до бога проще допроситься, чем до президента», — приводятся слова Уткина на сайте «Эха Москвы».
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