Уткин: Соловьёв немножко не рассчитал свои силы. Думаю, он получил очень хорошо

Известный блогер Василий Уткин подвёл итоги конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
«Я, в общем, довольно мирный парень. В данном случае всё началось просто с того, что Владимир Соловьёв немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. И вообще, это люди зря делают. Я никого первым, как правило, не трогаю, но когда лезут, нужно отвечать так, чтобы больше не полезли, потому что моя профессия — слова. И если я начну подробно отвечать каждому, то это займёт всё оставшееся время. Вот я думаю, что Владимир Рудольфович получил очень хорошо», — приводятся слова Уткина на сайте «Эха Москвы».
Напомним, Соловьёв раскритиковал Уткина за критику власти в связи с её действиями на фоне пандемии коронавируса. Между телеведущим и блогером завязалась перепалка в «Твиттере». 15 апреля Уткин вызвал Соловьёва на баттл по правилам Versus, выразив при этом уверенность, что тот ответит отказом. Ожидания Василия сбылись, однако на ответе на вызов телеведущий не остановился и выразил готовность оплатить Уткину парикмахера, психолога и диетолога.
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