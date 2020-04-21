Насри: сейчас в сборных много кумовства. Не понимаю, почему не вызывали меня и Бензема

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри поделился мнением о селекции в сборных в современном футболе.



«Есть 200 миллионов игроков, которые плохи в отборе, но их всё равно вызывают. Всё зависит от того, кто тренер. Многие специалисты делают то, что пишет газета L’Equipe. Много кумовства. Критерии меняются. Раньше для вызова в сборную нужно было проявлять себя за клуб. Сейчас это не играет никакой роли.



Я не понимаю, почему Бензема не поехал на Евро-2016 и чемпионат мира – 2018. Не понимаю, почему я не поехал на чемпионат мира – 2014. Найдите мне игрока, который будет доволен ролью запасного. Я не понимаю, почему Атема Бен-Арфа не вызвали на Евро-2016 после его сезона в «Ницце».



В 2018 году я всё равно радовался победе Франции. Сейчас можно собрать три команды очень хорошего уровня. Поставьте Гвардиолу тренировать сборную Франции, и вы увидите, как они будут играть. Мы будем наслаждаться. Я имею право не любить играть в отборе. Хотя победа на чемпионате мира была заслуженной», — цитирует Насри RMC Sport со ссылкой на эфир в «Инстаграме».

Самир Насри отреагировал на слухи о своей пропаже в ОАЭ