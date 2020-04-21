Гильерме выразил соболезнования в связи со смертью защитника «Казанки» Самохвалова

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.



«Покойся с миром, Кеша», — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Маринато Гильерме

Напомним, 20 апреля Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти 22-летнего футболиста стала сердечная недостаточность.



Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и ребёнок. Ранее «Локомотив» и «Реал» выразили соболезнования родным и близким игрока.