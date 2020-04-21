«Фратрия» начала сбор средств для жены Иннокентия Самохвалова

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» на своей странице во «ВКонтакте» объявило о сборе средств для Анны Самохваловой, супруги защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, ушедшего из жизни накануне, 20 апреля.



Анна является болельщицей красно-белых и после смерти мужа осталась с маленькой дочерью. Фанаты «Спартака» решили поддержать вдову.



Напомним, Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность.



Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку».

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