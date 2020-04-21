Дик Адвокат продлил контракт с «Фейеноордом»

«Фейеноорд» на официальном сайте клуба объявил о продлении контракта с главным тренером Диком Адвокатом. Новое соглашение 72-летнего специалиста с нидерландским клубом рассчитано до середины 2021 года.

«В последние сумасшедшие недели я осознал, как сильно хочу продолжать работать в качестве тренера. Я чувствую, что команда развивается и мы идём по верному пути. Надеюсь, мы сможем достигнуть цели. Клуб хочет этого так же, как и я», — отметил Адвокат.

Фото: Официальный сайт «Фейеноорда»

Бывший наставник «Зенита» стал исполняющим обязанности главного тренера «Фейеноорда» в конце октября 2019 года. В нынешнем сезоне «Фейеноорд», набрав 50 очков в 25 турах, занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов. Под руководством Адвоката клуб впервые за 17 лет одержал 10 побед подряд.