Президент «ПСЖ» — о сокращении зарплат игрокам: ожидаю, что они помогут клубу

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что надеется на достижение договорённости о сокращении зарплат с футболистами клуба из-за пандемии коронавируса.



«Я ожидаю, что футболисты приложат усилия, чтобы помочь своему клубу. Они знают свои обязанности. Я прекрасно знаю, что „Пари Сен-Жермен“ не самый бедный клуб в текущей ситуации. Если посмотреть с финансовой точки зрения, то этот вопрос будет значительным и для нашего клуба. Мы рискуем понести большие финансовые потери в конце сезона, так как зарплаты наших игроков существенны. Потребуется время, чтобы найти баланс. В ожидании лучших дней наши сотрудники частично сидят без работы, как и во всех французских клубах», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

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