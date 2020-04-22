Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Звёзды футбола выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива» Самохвалова

Звёзды футбола выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива» Самохвалова
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Известные футболисты со всего мира выразили соболезнования в связи со смертью защитника системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

За день до роковой пробежки Самохвалов снял видео с трюком, которое после его смерти опубликовал популярный аккаунт, посвящённый футболу, «433» в «Инстаграме». На видео Иннокентий чеканит теннисный мяч и отправляет его в детский аналог баскетбольного кольца. Ему аплодирует маленькая дочь.

Видео того самого трюка с теннисным мячом доступно на «Чемпионате».

«Вчера Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня он ушёл из жизни после остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьёй», — сказано в сообщении «433».

Именно под этим постом свои соболезнования оставили Робби Кин, Будевейн Зенден, Антонио Кандрева, Кевин-Принс Боатенг и игрок «Локомотива» Жоау Мариу.

22-летнему Иннокентию Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Иннокентий являлся воспитанником московского «Локомотива».

Игрок второй команды «Локомотива» Самохвалов умер во время пробежки. Что случилось?
У защитника были проблемы с сердцем. Неизвестные подробности трагедии.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020