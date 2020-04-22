Звёзды футбола выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива» Самохвалова

Известные футболисты со всего мира выразили соболезнования в связи со смертью защитника системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
За день до роковой пробежки Самохвалов снял видео с трюком, которое после его смерти опубликовал популярный аккаунт, посвящённый футболу, «433» в «Инстаграме». На видео Иннокентий чеканит теннисный мяч и отправляет его в детский аналог баскетбольного кольца. Ему аплодирует маленькая дочь.
Видео того самого трюка с теннисным мячом доступно на «Чемпионате».
«Вчера Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня он ушёл из жизни после остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьёй», — сказано в сообщении «433».
Именно под этим постом свои соболезнования оставили Робби Кин, Будевейн Зенден, Антонио Кандрева, Кевин-Принс Боатенг и игрок «Локомотива» Жоау Мариу.
22-летнему Иннокентию Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Иннокентий являлся воспитанником московского «Локомотива».
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