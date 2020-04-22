Роберто Карлос: в будущем на ЧМ Неймар может стать лучшим игроком

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, известный по выступлениям за мадридский «Реал», «Интер» и махачкалинский «Анжи», выразил мнение, что его соотечественник Неймар, выступающий за французский «Пари-Сен Жермен», может быть признан лучшим игроком на одном из чемпионатов мира.
«Неймар в порядке. Он счастлив, забивает голы. Проявлять скромность в «ПСЖ» — это то, что я хочу видеть. И в будущем на чемпионате мира он может стать лучшим игроком. Неймар — гений, и есть люди, которые заботятся о его жизни. С 13 и до 27 лет я был очень сконцентрирован. Руководство в «Реале» помогало мне сосредоточиться только на игре в футбол», — приводит слова Карлоса AS.
Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
Ранее Неймар опубликовал видео тренировки с собаками, которое доступно на «Чемпионате».
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