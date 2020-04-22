«Млада-Болеслав» с Татаевым возобновил тренировки

«Млада-Болеслав», за который выступает российский защитник Алексей Татаев, возобновил тренировки после паузы, вызванной пандемией коронавируса.



«Пока тяжело. Но техника не покинула меня, ещё могу что-то», — приводятся слова Алексея в «инстаграме» сборной России U21.

Напомним, чемпионат Чехии наряду с практически всеми национальными первенствами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.



После 24 туров «Млада-Болеслав», набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги Чехии. Лидером соревнований является пражская «Славия», на счету которой 58 очков.



Турнирная таблица чемпионата Чехии сезона-2019/2020