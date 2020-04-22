Карьера Сёмина в «Спартаке», первые трофеи с «Локо» и приём у Мисс Австралии. Ретрофото

Сегодня Юрий Сёмин больше известен в качестве тренера-эпохи в истории «Локомотива» и всего российского футбола, нежели как бывший футболист. Ведь именно Сёмин сделал из пресловутого «пятого колеса», с которым долгое время никто не считался, команду-чемпион. Для осуществления цели ему пришлось проработать в клубе целых 15 лет. При Сёмине «Локомотив» завоевал ещё четыре трофея после его возвращения в клуб в 2016 году.

Бывший полузащитник и нападающий прошёл футбольную школу в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве». «Железнодорожники» стали последней московской командой, где успел поиграть Сёмин. Впоследствии транзитом через «Кубань» экс-игрок вернулся в «Локо», но уже в качестве тренера, откуда в 2005 году был вынужден уйти ради работы в сборной. Уходил он уже в качестве двукратного чемпиона России и четырёхкратного обладателя Кубка страны.

Сёмин в свои 72 года до сих пор является востребованным специалистом. Предлагаем вспомнить, каким он был футболистом и как протекала его тренерская карьера до середины 2000-х.