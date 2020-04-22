Юрген Клопп: когда пришёл в «Ливерпуль», знал, что меня могут уволить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о начале карьеры в мерсисайдском клубе.

«Было понятно, что нам нужно время. Нельзя было всё исправить мгновенно. Меня никогда не увольняли, поэтому у меня нет реального опыта в этом вопросе. Но я знал, что теперь нахожусь на другом уровне, и, если не смогу достаточно быстро дать результат, меня отправят в отставку.

Было приятно, что руководство положительно оценило нашу работу после первых семи или восьми матчей. В клубе понимали, что приняли правильное решение, взяв меня на работу. Они знали, что мы находимся на правильном пути. С того момента у боссов больше не было ко мне вопросов», — цитирует Клоппа Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.