Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале». 28-летний сенегалец хочет поработать под руководством Зинедина Зидана, который тоже заинтересован в сотрудничестве, сообщает France Football.
Мане был сильно недоволен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года. Форвард тогда занял четвёртое место в голосовании, уступив ван Дейку, форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
Ещё один вариант для Садио — переход в «Пари Сен-Жермен», но приоритетом для него является трансфер в «Реал».
Контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в € 120 млн.
- 22 апреля 2020
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