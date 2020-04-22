Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале». 28-летний сенегалец хочет поработать под руководством Зинедина Зидана, который тоже заинтересован в сотрудничестве, сообщает France Football.

Мане был сильно недоволен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года. Форвард тогда занял четвёртое место в голосовании, уступив ван Дейку, форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Ещё один вариант для Садио — переход в «Пари Сен-Жермен», но приоритетом для него является трансфер в «Реал».

Контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в € 120 млн.