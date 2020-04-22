Тарасов рассказал о знаменитой футболке с Путиным, которую он показал фанатам в Стамбуле

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил, почему решил продемонстрировать футболку с изображением президента России Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Локомотив» (2:0), который состоялся в Стамбуле 16 февраля 2016 года.

«Это моя позиция, вот так я её решил выразить и поддержать нашего президента. У нас на тот момент были непростые отношения с Турцией», — сказал 33-летний игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

На футболке Тарасова, помимо фотографии Путина, присутствовала надпись «самый вежливый президент». За демонстрацию политического изображения УЕФА оштрафовал хавбека на € 5 тыс.

Дмитрий выступал за московский «Локомотив» с 2010 по 2019 год.