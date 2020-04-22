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Глава ВЭБ.РФ: смены курса у ЦСКА не произойдёт, Гинер сохраняет управление клубом

Глава ВЭБ.РФ: смены курса у ЦСКА не произойдёт, Гинер сохраняет управление клубом
Футбол / РПЛ 0

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал закрытие сделки по приобретению госкорпорацией акций ЦСКА.

«По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который связывал ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ЦСКА не произойдёт.

Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнёром. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба всё удастся», — цитирует Шувалова пресс-служба ЦСКА.

ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА
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