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Евгений Гинер прокомментировал смену основного владельца ЦСКА

Евгений Гинер прокомментировал смену основного вла
Евгений Гинер прокомментировал смену основного владельца ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал закрытие сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций клуба.

«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надёжного партнёра, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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