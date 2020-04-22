Евгений Гинер прокомментировал смену основного владельца ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал закрытие сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций клуба.



«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надёжного партнёра, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.



ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Глава ВЭБ.РФ: смены курса у ЦСКА не произойдёт, Гинер сохраняет управление клубом