Юран: даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость!

Бывший тренер «Спартака» Сергей Юран поделился мнением об экс-наставнике московского клуба Массимо Каррере.
«Для меня до сих пор феномен Карреры остаётся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что, Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство и всё. А что было дальше? Его уволили из команды. Одно дело Олег Романцев, который принёс огромное количество побед красно-белым, да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили? Нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», — приводит слова Юран News.ru.
- 22 апреля 2020
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