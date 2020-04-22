Гарет Бэйл: «Реалу» повезло в первом матче с «Аяксом», а во втором — они потрясли весь мир

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился воспоминаниями о противостоянии с амстердамским «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

«Реалу» повезло в первом матче с «Аяксом», а во втором — они полностью переиграли нас и потрясли весь мир", — приводит слова Бэйла Marca.

Напомним, что в первом матче «Реал» одержал выездную победу со счётом 2:1. Впрочем, в ответной игре «Королевский клуб» на своём поле потерпел разгромное поражение со счётом 1:4. «Аякс» в четвертьфинале прошёл туринский «Ювентус» (1:1, 2:1), но в 1/2 финала проиграл лондонскому «Тоттенхэму» из-за правила выездного гола (1:0, 2:3).

В Лиге чемпионов нынешнего сезона «Аякс» не сумел преодолеть групповой этап, а «Реал» в первом матче 1/8 финала дома уступил «Манчестер Сити» (1:2). В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.