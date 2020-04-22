Гарет Бэйл: для нас, фанатов «Тоттенхэма», финал Лиги чемпионов стал разочарованием

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о выступлении своего бывшего клуба, «Тоттенхэм Хостпур», в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.



«Все любят наблюдать за финалами Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» был там, поэтому мне было очень интересно. Я надеялся, что они пройдут в финал, что и произошло. У них были отличные матчи в плей-офф, особенно в полуфинале с «Аяксом».



Для нас, фанатов «Тоттенхэма», финал стал разочарованием. Но нужно взглянуть на картину в целом. Команда здорово проявила себя, дойдя до решающего матча, а игроки хорошо зарекомендовали себя», — цитирует Бэйла Goal.com со ссылкой на BT Sport.



Напомним, «Тоттенхэм» в прошлом сезоне на пути к финалу Лиги чемпионов одолел дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс». В решающем матче «шпоры» проиграли «Ливерпулю» – 0:2.

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