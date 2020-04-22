Жена Эсекьеля Гарая сфотографировалась обнажённой

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала откровенное фото, достигнув отметки в 1,6 млн подписчиков.

«1 600 000, спасибо! Эта семья продолжает расти, и я становлюсь всё счастливее, потому что рядом со мной такие удивительные люди», — подписала Горро снимок, на котором она позировала обнажённой.

Ранее Горро разместила в социальной сети совместное видео с Гараем, запустив новый челлендж. Тамара предстала в образе феи, которая с помощью волшебной палочки превратила мужа женщину.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».