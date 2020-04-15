Жена Гарая превратила его в женщину. Видео

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала совместное видео с футболистом.

В ролике Горро предстала в образе феи. С помощью волшебной палочки супруга превратила мужа женщину. «Новый челлендж! Мы придумали это, чтобы вы развлекались и веселились», — подписала видео Горро.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Гарай сообщил, что его изоляция от семьи, связанная с заражением коронавирусом, завершилась. Инфекцию у аргентинца выявили 15 марта. Гарай также восстанавливается после травмы колена.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».