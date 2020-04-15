Жена Гарая превратила его в женщину. Видео

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала совместное видео с футболистом.
В ролике Горро предстала в образе феи. С помощью волшебной палочки супруга превратила мужа женщину. «Новый челлендж! Мы придумали это, чтобы вы развлекались и веселились», — подписала видео Горро.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Гарай сообщил, что его изоляция от семьи, связанная с заражением коронавирусом, завершилась. Инфекцию у аргентинца выявили 15 марта. Гарай также восстанавливается после травмы колена.
Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
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