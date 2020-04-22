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Роналдо с помощью жеребьёвки определил, кому придётся мыть посуду

Роналдо с помощью жеребьёвки определил, кому придётся мыть посуду
Футбол / Южная Америка 0

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо снялся в шутливом видео на тему самоизоляции.

Под музыку гимна Лиги чемпионов Роналдо на кухне провёл жеребьёвку, использовав для этой цели мандарины и яблоки. Согласно результатам жеребьёвки бразилец отправился мыть посуду.

«Это была трудная жеребьёвка», — написал Роналдо в комментарии под видео, размещённом на странице footballsantander в «Инстаграме».

Роналдо — двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, лучший футболист в истории чемпионатов мира по результатам исследований Castrol Index, лучший бомбардир чемпионата мира 2002 года. Бразилец нередко участвует в жеребьёвках еврокубковых турниров.

Ранее Роналдо поделился своим мнением о сравнениях с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Фамилии этих игроков латиницей пишутся одинаково.

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