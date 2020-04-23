Матерацци: Бенитес в «Интере» разрушил всё, что построил Моуринью

Бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци поделился воспоминаниями о работе с испанским тренером Рафаэлем Бенитесом.
«Если говорить о Бенитесе в „Интере“, то речь не о том, что он плохо начал и очень плохо закончил, а о том, что он вообще ничего не смог закончить. Всё, что создал Моуринью, Рафа разрушил. Работу тренера можно назвать удачной тогда, когда у него есть эмпатия к игрокам. А он отодвинул лидеров раздевалки, и с ними возникли проблемы. Да, человек, который выиграл с „Ливерпулем“ Лигу чемпионов, понимает в футболе, но в „Интере“ он не сработался со мной, в „Наполи“ — с Каннаваро, в „Челси“ — с Терри, в „Реале“ с Ронадлу или с кем-то ещё. И что, всегда виноваты игроки?», — приводит слова Матерацци Chanasoccernet.
Марко Матерации играл за «Интер» с 2001 по 2011 год, Бенитес тренировал миланцев в 2010 году.
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