Рафинья Алькантара: футбол вернётся только после появления вакцины от COVID-19
Полузащитник испанской «Барселоны» Рафинья Алькантара, выступающий на правах аренды за «Сельту», поделился мнением о возобновлении футбола в мире.
«Мне кажется, футбол вернётся только после изобретения вакцины от коронавируса. Ведь если тест футболиста оказывается заражённым, это автоматически влияет на всю команду и на чемпионат в целом», — приводит слова Рафиньи Cadena Cope.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванного из-за пандемии коронавируса, Рафинья провёл за «Сельту» 22 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. «Сельта» после 27 туров находится на 17-м месте.
Ранее УЕФА рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, о готовности довести сезон до конца заявили в Германии, Италии и Испании.
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