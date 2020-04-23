Юрген Клопп: «Ливерпулю» есть над чем работать, но мы не станем меняться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился планами на будущее мерсисайдского клуба.
«Во-первых, мы не станем меняться, но наш успех зависит от того, как будут справляться другие клубы, потому что у них есть много возможностей развиваться, играть лучше. Я понятия не имею, какое будущее нас ожидает.
Мы не изменимся, эта команда ещё не готовый продукт, у нас есть много пространства для развития, мы будем работать над этим.
В «Ливерпуле» дают дорогу молодым футболистам. Мы можем развиваться с этой командой, и это прекрасно», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
На данный момент «Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.
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