Юрген Клопп: «Ливерпулю» есть над чем работать, но мы не станем меняться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился планами на будущее мерсисайдского клуба.

«Во-первых, мы не станем меняться, но наш успех зависит от того, как будут справляться другие клубы, потому что у них есть много возможностей развиваться, играть лучше. Я понятия не имею, какое будущее нас ожидает.



Мы не изменимся, эта команда ещё не готовый продукт, у нас есть много пространства для развития, мы будем работать над этим.



В «Ливерпуле» дают дорогу молодым футболистам. Мы можем развиваться с этой командой, и это прекрасно», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

На данный момент «Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.