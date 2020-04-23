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Адриано Галлиани: топ-клубы рискуют обанкротиться. Сокращения зарплат будет недостаточно

Адриано Галлиани: топ-клубы рискуют обанкротиться. Сокращения зарплат будет недостаточно
Футбол / Италия 0

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани предположил, что европейские топ-клубы могут обанкротиться во время пандемии коронавируса, так как сокращения зарплат не будет достаточно.

«Клубы потеряют не только доходы от телеправ, но и выручку со стадионов. Европейские топ-клубы рискуют обанкротиться, сокращения зарплат будет недостаточно.

Только с официального клубного магазина на «Камп-Ноу» «Барселона» зарабатывает € 50 млн, это второй по посещаемости стадион в Испании.

Невозможно подсчитать, какие убытки всё это принесёт. УЕФА потерял целую гору денег из-за переноса чемпионата Европы. Это проблема, которую не до конца понимают», — приводит слова Галлиани Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

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