Адриано Галлиани: топ-клубы рискуют обанкротиться. Сокращения зарплат будет недостаточно
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани предположил, что европейские топ-клубы могут обанкротиться во время пандемии коронавируса, так как сокращения зарплат не будет достаточно.
«Клубы потеряют не только доходы от телеправ, но и выручку со стадионов. Европейские топ-клубы рискуют обанкротиться, сокращения зарплат будет недостаточно.
Только с официального клубного магазина на «Камп-Ноу» «Барселона» зарабатывает € 50 млн, это второй по посещаемости стадион в Испании.
Невозможно подсчитать, какие убытки всё это принесёт. УЕФА потерял целую гору денег из-за переноса чемпионата Европы. Это проблема, которую не до конца понимают», — приводит слова Галлиани Football Italia со ссылкой на Telelombardia.
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