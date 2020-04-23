Игроки и руководство «Енисея» пошли на снижение зарплат

В «Енисее» согласились на сокращение зарплаты на время паузы, связанной с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги в «Твиттере».



Футболисты и руководители красноярского клуба будут получать на 10 процентов меньше, чем предусмотрено по контрактам, до тех пор пока не возобновится сезон.



Ранее на временное снижение заработной платы согласились игроки «Балтики», «Ротора», «Торпедо» и «Авангарда», а также ряда клубов Российской Премьер-Лиги.



Из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.



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