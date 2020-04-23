Экс-тренер «Днепра»: у нас платили гречкой и окорочками, поэтому отпустили Мамчура в ЦСКА

Бывший главный тренер «Днепра» Николай Павлов поделился воспоминаниями о работе с экс-защитником команды Сергеем Мамчуром, скончавшимся в 1997 году в возрасте 25 лет.



«У завода «Южмаш», содержавшего «Днепр», с развалом Союза начались огромные проблемы – заказы резко прекратились. Самолёты стояли – заправлять нечем было. 90-е – тяжёлое время. На купоны ничего не купишь. У нас продуктами платили – гречкой, окорочками. Нашли спонсоров – наших людей в Америке. Они курятину на Украину возили – ну и с нами делились товаром, поддерживали таким образом команду. Когда Мамчур пришёл и сообщил о предложении ЦСКА, удерживать его не стали. Повторить финансовые условия москвичей «Днепр» не мог. Отпустили бесплатно.



Проблемы с режимом? У него они всегда были, с самого детства. У меня было много друзей по городу – периодически звонили, сообщали, где видели Сергея. Иногда в такие места его заносило, откуда сложно выкарабкаться. На «малине» его заставал. Это, кстати, одна из причин, почему я спокойно его отпустил. Очень проблемный парень был. Я пытался бороться, пока хорошие знакомые не сказали: «Петрович, ты с этим не справишься, лучше отпустить». Была надежда, что смена обстановки пойдёт Мамчуру на пользу. И первое время, пока не нашёл новых друзей, он держался. Но потом снова взялся за старое – мне Толя Коробочка на похоронах рассказывал», — рассказал Павлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Трагедия капитана «золотой» сборной СССР. Что сгубило защитника ЦСКА Мамчура В 18 лет он выиграл юношеский Евро, а в 25 умер при загадочных обстоятельствах. Тёмная история из 1990-х.