Экс-тренер «Днепра»: у нас платили гречкой и окорочками, поэтому отпустили Мамчура в ЦСКА

Бывший главный тренер «Днепра» Николай Павлов поделился воспоминаниями о работе с экс-защитником команды Сергеем Мамчуром, скончавшимся в 1997 году в возрасте 25 лет.
«У завода «Южмаш», содержавшего «Днепр», с развалом Союза начались огромные проблемы – заказы резко прекратились. Самолёты стояли – заправлять нечем было. 90-е – тяжёлое время. На купоны ничего не купишь. У нас продуктами платили – гречкой, окорочками. Нашли спонсоров – наших людей в Америке. Они курятину на Украину возили – ну и с нами делились товаром, поддерживали таким образом команду. Когда Мамчур пришёл и сообщил о предложении ЦСКА, удерживать его не стали. Повторить финансовые условия москвичей «Днепр» не мог. Отпустили бесплатно.
Проблемы с режимом? У него они всегда были, с самого детства. У меня было много друзей по городу – периодически звонили, сообщали, где видели Сергея. Иногда в такие места его заносило, откуда сложно выкарабкаться. На «малине» его заставал. Это, кстати, одна из причин, почему я спокойно его отпустил. Очень проблемный парень был. Я пытался бороться, пока хорошие знакомые не сказали: «Петрович, ты с этим не справишься, лучше отпустить». Была надежда, что смена обстановки пойдёт Мамчуру на пользу. И первое время, пока не нашёл новых друзей, он держался. Но потом снова взялся за старое – мне Толя Коробочка на похоронах рассказывал», — рассказал Павлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 23 апреля 2020
-
14:33
-
14:28
-
14:02
-
13:48
-
13:38
-
13:33
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:32
-
12:32
-
12:11
-
11:52
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
-
10:54
-
10:31
-
10:02
-
09:58
-
09:48
-
09:43
-
09:39
-
09:29
-
09:19
-
08:38
-
08:32
-
07:50
-
07:27
-
06:30
-
06:10
-
04:49
-
04:17
-
03:33