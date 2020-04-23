Русская жена Луиса Адриано: почему в детстве я учила английский, а не португальский?

Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии.
«Почему в детстве я учила английский язык, а не португальский?» — написала Дорожко.
Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Дорожко в «Инстаграме».
Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан». С 2014 по 2015 год игрок вызывался в сборную Бразилии.
Напомним, большинство футбольных первенств приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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