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Русская жена Луиса Адриано: почему в детстве я учила английский, а не португальский?

Русская жена Луиса Адриано: почему в детстве я учила английский, а не португальский?
Футбол / Южная Америка 0

Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии.

«Почему в детстве я учила английский язык, а не португальский?» — написала Дорожко.

Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Дорожко в «Инстаграме».

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан». С 2014 по 2015 год игрок вызывался в сборную Бразилии.

Напомним, большинство футбольных первенств приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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