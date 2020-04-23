УЕФА досрочно выплатит клубам € 70 млн за участие футболистов в отборе на Евро-2020

УЕФА досрочно выплатит 676 клубам из 55 федераций € 70 млн за участие футболистов в отборе на Евро-2020, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Сообщается, что € 50 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах, € 17,7 млн — клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах. Ещё € 2,7 млн выплатят осенью, по завершении стыковых матчей.
«В свете кризиса и финансовых затруднений, которые испытывают многие европейские клубы, исполнительный комитет УЕФА сегодня решил незамедлительно произвести выплаты, причитающиеся клубам за вклад в соревнования УЕФА среди национальных сборных.
Эти выплаты помогут большому числу клубов по всей Европе и позволят чуть свободнее вдохнуть в период кризиса. Выплаты в размере от € 3,2 тыс. до € 630 тыс. получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций, которые внесли вклад в Европейскую квалификацию и Лигу наций УЕФА 2018-2020 годов», — говорится в заявлении.
- 23 апреля 2020
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