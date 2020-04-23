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УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон

УЕФА определился с распределением еврокубковых мес
УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон
Футбол / Лига чемпионов 0

Исполнительный комитет УЕФА определился с принципом распределения мест в еврокубках на следующий сезон.

Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», в чемпионатах, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определены по спортивному принципу. Таким образом, места в лигах распределятся на основании положения команд в турнирных таблицах на момент приостановки сезона.

Ранее УЕФА настоятельно рекомендовал европейским лигам доиграть нынешнюю кампанию. Бельгии, которая приняла решение досрочно завершить сезон, пригрозили недопуском клубов до Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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