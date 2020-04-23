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Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год

Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА на своём официальном сайте объявил решение относительно предстоящего чемпионата Европы.

По решению организации турнир сохранит название «Евро-2020», несмотря на то что из-за пандемии коронавируса он был перенесён на лето 2021 года. Таким образом УЕФА намерен сохранить изначальное восприятие турнира и отпраздновать его 60-летие. Также ожидается, что название «будет напоминать о том, через какие трудности футбольная семья в Европе прошла в 2020 году».

Чемпионат Европы должен был пройти этим летом на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Сборная России пробилась в групповой этап напрямую, заняв второе место в отборочной группе и уступив лишь Бельгии. Соперниками команды Станислава Черчесова станут всё та же Бельгия, Дания и Финляндия.

Как будет выглядеть сборная России на Евро-2021. Стартовый состав наверняка изменится
И обязательно появятся новые имена.
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