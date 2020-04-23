Бышовец: Дзюба уже едет с базара. Джикия – наше будущее

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.

«Думаю, в таком качестве можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жесток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его умением не только разрушать, но и с умением начинать и развивать атаки. Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях.



На моей памяти такого универсального защитника практически не было. Можно говорить в какой-то степени о Марио Фернандесе, но Джикия всё-таки, мне кажется, заслуживает сравнения с Муртазом Хурцилавой, Альбертом Шестерневым, тут я могу называть лучших из лучших.



Есть ли у Джикии перспективы стать лидером сборной России вместо Артёма Дзюбы? Какой Дзюба? Дзюба – это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало.



Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами РПЛ, где уровень защитников, конечно, не соответствует европейскому и мировому уровню. Да, Артём – лидер в раздевалке и авторитет, но Джикия – это наше будущее. За него играют возраст и сама позиция, он последний оборонительный оплот», – цитирует Бышовца «Р-Спорт».