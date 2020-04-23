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Габриэл Жезус пожертвовал три тонны еды жителям фавел в Бразилии

Габриэл Жезус пожертвовал три тонны еды жителям фавел в Бразилии
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус решил помочь жителям родной страны во время пандемии коронавируса, сообщает Sport Witness.

По информации источника, Жезус пожертвовал три тонны еды жителям фавел в Бразилии. Пожертвование было сделано в эфире шоу бразильского исполнителя Белу, который организовал благотворительный концерт с целью помочь нуждающимся во время пандемии.

Английская Премьер-лига, как и многие другие турниры, из-за пандемии коронавируса приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс.

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