Габриэл Жезус пожертвовал три тонны еды жителям фавел в Бразилии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус решил помочь жителям родной страны во время пандемии коронавируса, сообщает Sport Witness.



По информации источника, Жезус пожертвовал три тонны еды жителям фавел в Бразилии. Пожертвование было сделано в эфире шоу бразильского исполнителя Белу, который организовал благотворительный концерт с целью помочь нуждающимся во время пандемии.



Английская Премьер-лига, как и многие другие турниры, из-за пандемии коронавируса приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс.

«Ливерпуль» поддержал медиков, которые борются с пандемией коронавируса