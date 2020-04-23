Александр Зинченко: многие говорят, что сборная Украины стала «топом»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оценил перспективы сборной Украины в Лиге наций.

«После жеребьевки я разговаривал с партнерами по «Манчестер Сити» — представителями этих команд. Мы сошлись во мнении, что сейчас многие топ-сборные испытывают проблемы. У них сейчас не те поколения. Сейчас с ними можно играть, особенно если Украина будет на ходу. Нынешние Испания и Германия уже не те, какими были еще недавно.

В свою очередь, Швейцария также отличается от себя образца 2006 года, когда мы с ней играли. Сейчас почти весь её состав играет в топ-чемпионатах. Каждый исполнитель — игрок мирового уровня. Думаю, для украинских болельщиков Лига наций будет интересной, так же это хорошая проверка и для нас. Многие говорят, что сборная Украины сейчас стала «топом». Эти слова нужно подтверждать игрой» — сказал Зинченко в видео, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.