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Джикия: стыдно, что «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ

Джикия: стыдно, что «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что ему стыдно видеть красно-белых на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Стыдно ли за восьмое место „Спартака“? Да, стыдно. Возобновление чемпионата нам и мне, как капитану команды, нужно, чтобы исправить ситуацию», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса Российская Премьер-Лига, как и другие турниры, приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс. человек.

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