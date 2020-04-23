Джикия: стыдно, что «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что ему стыдно видеть красно-белых на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Стыдно ли за восьмое место „Спартака“? Да, стыдно. Возобновление чемпионата нам и мне, как капитану команды, нужно, чтобы исправить ситуацию», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».
Из-за пандемии коронавируса Российская Премьер-Лига, как и другие турниры, приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс. человек.
- 23 апреля 2020
-
23:43
-
23:38
-
23:20
-
22:43
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
21:56
-
21:47
-
21:46
-
21:34
-
21:30
-
21:10
-
21:09
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:22
-
20:11
-
19:57
-
19:40
-
19:22
-
19:11
-
19:02
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:19
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:47
-
17:20
-
17:19